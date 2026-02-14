Vita nelle baraccopoli ancora più difficile con il maltempo Fratelli d' Italia | Si acceleri il risanamento

Il maltempo ha peggiorato le condizioni di vita nelle baraccopoli, causando allagamenti e danni alle strutture precarie. Fratelli d’Italia chiede di accelerare i lavori di risanamento per mettere in sicurezza queste aree. In alcune zone, le piogge abbondanti hanno allagato le case di fortuna, lasciando molte persone senza riparo.

"I nubifragi e le tempeste di vento sono un dramma per tutti ma lo sono ancor di più per chi vive ancora in baracca". Ad affermarlo sono il capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio comunale Libero Gioveni, il presidente della terza Municipalità Alessandro Cacciotto e il vicepresidente della.