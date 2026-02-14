Il Var, usato ormai in ogni decisione arbitrale, ha generato discussioni anche per le sue applicazioni. Recentemente, qualcuno si è chiesto perché non venga impiegato anche per individuare i simulazioni. La richiesta nasce dopo l’episodio in cui Parisi è stato accusato di aver simulato, una scena che ha scatenato molte polemiche tra tifosi e commentatori. Un esempio concreto di come il sistema, pensato per aiutare, possa essere visto come uno strumento per svelare inganni in campo.

Uno strumento, quello del Var, che ha penetrato ogni singolo aspetto del gioco del calcio: dai rigori, al fuorigioco, alla gestione dei cartellini. Certo, il suo uso in Italia non è che una parodia di ciò per cui era stato pensato a monte, ma ciò non toglie che ci sia un controllo molto più capillare di molteplici aspetti del gioco. Ecco, com’è possibile che nel 2026, circa sette anni dopo l’entrata in vigore della tecnologia, nessuno abbia mai pensato di fare qualcosa per punire certe sceneggiate che farebbero invidia alle migliori produzioni hollywoodiane? Simulazioni, il Var dovrebbe intervenire?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Visto che si usa il Var per tutto, non si può usare per i simulatori? La pagliacciata di Parisi era da rosso

Il rigore assegnato a Cornet e Vergara ha scatenato polemiche.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lavorare negli USA: i visti E e O come strumenti di mobilità per i cittadini italiani; Arrestato dall’ICE, detenuto da 5 mesi. La storia di un cittadino Irlandese che viveva negli USA da 20 anni; Usa, la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada; Cultura: Usa, Europa e Italia valgono zero contributi provinciali.

Gli Usa mi hanno revocato il visto: la denuncia del premio Nobel nigeriano Wole SoyinkaVisto per gli Stati Uniti revocato a Wole Soyinka, primo autore africano a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1986. La motivazione, forse, va cercata nel paragone Donald Trump come Idi ... ilfattoquotidiano.it

Usa nega visto a Thierry Breton, papà del Digital Act/ Perchè Trump ha rifiutato l’ex Commissario UeLa decisione degli Usa di non far entrare Thierry Breton nel suolo americano, negando il visto all'ex Commissario Ue, sta facendo discutere Niente da fare, Thierry Breton non può entrare negli Usa. ilsussidiario.net

Gratteri chieda subito scusa a milioni di italiani! Pensavamo di aver visto tutto in questo campagna per il referendum, e invece no. Per il magistrato Gratteri, chi voterà “Sì” al referendum sarebbe un delinquente. Se questa non è intimidazione, cos’è Possiamo facebook

#decretosicurezza #destra #paura #repressione Tutto previsto, tutto già visto. Tutto già cavalcato. E il "robo" sotto sempre più grosso. Reprimiamoci tutti. Oggi per @repubblica x.com