visite ai musei cinema e profumi san valentino da vivere in modo originale

Il 14 febbraio 2026, Arezzo si anima con eventi diversi per celebrare San Valentino, giornata dedicata agli innamorati. La scelta di visitare musei, andare al cinema o indossare profumi particolari nasce dall’intento di rendere questa festa più originale e coinvolgente. Molti cittadini approfittano di queste occasioni per trascorrere momenti speciali, scattare selfie ricordo o divertirsi in maschera, creando un’atmosfera diversa dal solito.
Arezzo, 14 febbraio 2026 – Museo, cinema, incorniciato da un selfie, a cena o in maschera. Tanti modi per festeggiare San Valentino, festa degli innamorati. Oggi al cinema Uci di Arezzo per i più romantici tornano in sala due film cult: il classico intramontabile Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere e Ghost con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Oggi la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo propone la speciale promozione dell’ingresso 2x1. Inoltre, alle 17 è prevista la visita guidata Arte e storie: San Valentino alla Casa Museo, un percorso tra opere, oggetti e racconti che illustrano il sentimento amoroso nelle sue molteplici forme. 🔗 Leggi su Lanazione.it
