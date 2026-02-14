Il 14 febbraio 2026, Arezzo si anima con eventi diversi per celebrare San Valentino, giornata dedicata agli innamorati. La scelta di visitare musei, andare al cinema o indossare profumi particolari nasce dall’intento di rendere questa festa più originale e coinvolgente. Molti cittadini approfittano di queste occasioni per trascorrere momenti speciali, scattare selfie ricordo o divertirsi in maschera, creando un’atmosfera diversa dal solito.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Museo, cinema, incorniciato da un selfie, a cena o in maschera. Tanti modi per festeggiare San Valentino, festa degli innamorati. Oggi al cinema Uci di Arezzo per i più romantici tornano in sala due film cult: il classico intramontabile Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere e Ghost con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Oggi la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo propone la speciale promozione dell’ingresso 2x1. Inoltre, alle 17 è prevista la visita guidata Arte e storie: San Valentino alla Casa Museo, un percorso tra opere, oggetti e racconti che illustrano il sentimento amoroso nelle sue molteplici forme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visite ai musei, cinema e profumi, San Valentino da vivere in modo originale

Questa guida presenta un itinerario tra musei e spettacoli a Firenze, partendo da San Salvi fino alle Murate.

A San Valentino, i musei italiani aprono le loro porte con visite guidate a tema e offerte speciali.

