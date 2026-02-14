Un ragazzo di 14 anni è stato picchiato nel parcheggio della Coop del Piano, probabilmente a causa di una lite tra ragazzi. Dopo aver subito le botte, ha sanguinato e si è trascinato fino a via de Gasperi, dove è stato trovato ieri intorno alle 15.

Lo hanno massacrato di botte nel parcheggio della Coop del Piano. Lui, 14 anni, sanguinante, si è trascinato barcollando fino a via de Gasperi dove ieri, attorno alle 15.30 alcuni passanti lo hanno soccorso. Hanno allertato il 118 che a suo volta ha chiesto l’intervento di una volante. In queste ore è proprio la polizia, in special mondo la squadra investigativa della Mobile, a cercare di dare una risposta al pestaggio che avrebbe subito ieri pomeriggio uno studente minorenne di una scuola media della città. Il ragazzo ha subito riferito ai primi soccorritori di essere stato aggredito da almeno cinque-sei coetanei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza Studente 14enne massacrato di botte

