Violenza di genere | Montecosaro ripercorre mito arte e diritti per una nuova giustizia

A Montecosaro, ieri, uno spettacolo ha messo in evidenza come il mito, le leggi e le storie di vittime si intreccino nel contrasto alla violenza di genere. La serata ha portato sul palco testimonianze dirette e interpretazioni artistiche per sensibilizzare il pubblico su un problema che riguarda molte donne. Durante l’evento, sono stati proiettati video e letti racconti di chi ha subito abusi, mentre attori hanno ricostruito scene ispirate a storie reali.

Montecosaro Sul Palco, la Violenza di Genere tra Mito, Diritto e Testimonianze. Montecosaro (Macerata) ha ospitato ieri uno spettacolo che ha unito arte, diritto e testimonianze per affrontare il tema della violenza sulle donne. L'evento, intitolato "Donna: ombra dei diritti e colori dell'arte", ha registrato il tutto esaurito al teatro delle Logge, offrendo una riflessione sulla persistenza di dinamiche oppressive radicate nella cultura occidentale e sull'evoluzione dei diritti delle donne. Dalle Radici Mitologiche alla Giustizia Moderna. Lo spettacolo ha ripercorso la storia della percezione della violenza sulle donne, partendo dalle figure mitologiche come Zeus, spesso simbolo di potere maschile e dominio, per arrivare alle vicende di donne reali come Artemisia Gentileschi e Franca Viola.