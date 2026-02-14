Violazioni in materia igienico sanitaria e sequestri di 8 kg di alimenti nelle zone della movida

I poliziotti del Commissariato San Ferdinando hanno sequestrato 8 kg di alimenti durante un blitz notturno, perché trovati in condizioni igienico-sanitarie non conformi. La verifica, mirata a controllare le zone della movida, ha portato al sequestro di cibi potenzialmente pericolosi per la salute dei clienti. I controlli sono stati eseguiti congiuntamente anche dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dal II Nucleo della Polizia.

Nel corso del servizio gli operatori hanno controllato 10 attività commerciali; ad alcuni titolari sono state contestate diverse non conformità significative, 2 esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni in materia igienico sanitaria e 7 per aver occupato il suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla concessione comunale, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2.000 euro. Ancora, è stata sospesa "ad horas" l'attività di intrattimenti danzanti di un'attività di ristorazione in quanto l'uscita di sicurezza del locale non era adeguata alle normative vigenti; infine, sono stati, altresì, sequestrati 8 kg di derrate alimentari in cattivo stato di conservazione eo prive di etichettatura

La Polizia Locale ha sequestrato 240 chili di frutta non protetta e potenzialmente a rischio per le condizioni igienico-sanitarie.

Durante le festività natalizie, le autorità di Milano hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate della movida, verificando complessivamente 743 persone.

