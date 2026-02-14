Viareggio Francesca Pascale senza freni contro i ProPal | Pulitevi il c*lo con la kefiah | VIDEO

Durante il carnevale di Viareggio, Francesca Pascale ha perso il controllo e ha rivolto insulti ai ProPal che indossavano la kefiah. La scena si è svolta davanti a molte persone che hanno assistito alla lite. Pascale ha esclamato: “Pulitevi il c*lo con la kefiah”, lasciando tutti senza parole. Quel momento ha attirato l’attenzione di chi era presente, mentre i ProPal sembravano sorpresi dalle sue parole.

Durante il carnevale di Viareggio è successo l'inimmaginabile: Francesca Pascale ha incominciato ad urlare contro i ProPal che indossavano la kefiah Caos al carnevale di Viareggio. La madrina della festa, Francesca Pascale, ha incominciato ad insorgere contro una manifestazione ProPal, sebbene non fosse una protesta, ma solo un’esposizione simbolica, come inno alla pace. Ma ciò sembrerebbe aver dato molto fastidio all’ex di Berlusconi, tanto da insorgere e incominciare ad urlare contro i manifestanti che sono rimasti attoniti davanti alle sue urla. Il video è stato pubblicato dal Tirreno e ricondiviso da Selvaggia Lucarelli ed ora sta facendo il giro del web. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

