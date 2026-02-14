Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 16 | 25

Una frana ha bloccato la strada provinciale Maremmana Inferiore, causando disagi nel Comune di Marcellina. La carreggiata resta chiusa al km 25 a causa del movimento franoso, che rende difficile il transito ai mezzi in entrambe le direzioni. Questa interruzione si aggiunge ad altri problemi sulla viabilità della zona, mentre le abbondanti piogge continuano a creare rischi e rallentamenti. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla, prevedendo piovaschi intensi e raffiche di vento nelle prossime ore. Gli automobilisti devono mantenere alta attenzione e rispettare le indicazioni sulla strada.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla diramazione Roma Sud che provoca code tra Monte Porzio Catone Roma Sud in direzione del raccordo anulare sempre sulla A1 Ma nella direttrice Firenze Roma a causa dei lavori in corso code all'altezza di Orte direzione della capitale incidente anche su via Ardeatina Si procede a rilento all'altezza del Divino Amore In entrambe le direzioni di marcia andiamo ora sulla strada provinciale Nepesina ancora chiuso il tratto di strada all'altezza del chilometro 11 nel comune di Civita Castellana a causa degli allagamenti dovuti al maltempo poi la strada provinciale Maremmana Inferiore Che permane chiusa al transito all'altezza del km 25 nel territorio del Comune di Marcellina a causa di un movimento franoso infine sulla strada regionale sublacense per i lavori di ripristino resta chiuso il tratto di strada al km 15 all'altezza di Subiaco In entrambe le direzioni di marcia in chiusura abbiamo l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio nella giornata di oggi e per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale Accompagnate da forti raffiche di vento raccomandiamo Dunque Massimo prudenza alla guida