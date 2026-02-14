Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 15 | 25

Il maltempo ha causato diversi disagi sulla viabilità della regione Lazio il 14 febbraio 2026. La pioggia intensa ha provocato allagamenti e frane, che hanno portato alla chiusura di alcune strade e rallentamenti sui treni. La strada provinciale Nepesina rimane bloccata all’altezza del chilometro 11 a Civita Castellana, mentre la Maremmana Inferiore è chiusa al traffico da Marcellina a causa di una frana. Anche la strada regionale Sub lacense a Subiaco è chiusa per lavori di ripristino. Sul fronte ferroviario, i treni ad alta velocità tra Roma e Napoli stanno riprend

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada A1 Firenze Roma è aperto il tratto di strada tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze a causa degli allagamenti avvenuti in precedenza mentre sulla strada provinciale Nepesina è ancora chiuso al transito il tratto all'altezza del chilometro 11 nel comune di Civita Castellana anche qui per allagamenti dovuti al maltempo ci spostiamo sulla strada provinciale Maremmana Inferiore che risulta ancora chiusa al transito all'altezza del chilometro 25 nel territorio del Comune di Marcellina a causa di un movimento franoso infine chiusa al transito anche la strada regionale sublacense all'altezza di Subiaco per i lavori di ripristino al km 15 In entrambe le direzioni di marcia trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli la circolazione precedentemente rallentata per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e ora in graduale ripresa in prossimità di Solone in chiusura Il laziomar informa che a causa di condizioni meteo avverse non verranno effettuate le corse unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 di oggi e Ventotene Formia delle ore 9 di domani 15 febbraio la Martina Cristini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 15:25 Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 07:25 La circolazione a Roma e nel Lazio è attualmente tranquilla, ma la perturbazione in arrivo potrebbe cambiare le cose. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Viabilità | #Eventi | #Roma Venerdì #13 febbraio, alle 16:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, sarà celebrata una cerimonia funebre Possibili chiusure e deviazioni nell'area circostante #Luceverde facebook #Roma #viabilità Via Breda, ripristinato il normale percorso della linea di bus 053. x.com