Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 13 | 25

Il tratto tra Magliano Sabina e Orte sulla A1 Firenze-Roma è stato chiuso alle 13:25 del 14 febbraio 2026, perché le piogge intense hanno provocato allagamenti e reso impossibile il passaggio. La stessa giornata, sulla strada provinciale Nepesina, all’altezza di Civita Castellana, si sono verificati allagamenti che hanno bloccato il traffico al chilometro 11. A Marcellina, invece, il movimento franoso ha interrotto il transito sulla Maremmana Inferiore al chilometro 25, e i tecnici lavorano per ripristinare la strada. Nella zona di Selva Candida

La viabilità a Roma si complica di nuovo.

Astral infomobilità segnala che questa mattina la A1 Roma-Napoli è stata riaperta dopo il rimozione di un mezzo pesante che aveva causato blocchi tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma.

