Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 09 | 10

Il nome di Marco Rossi e le forti piogge di questa mattina sono collegati alla decisione di chiudere alcune strade principali a Roma. La tempesta ha causato allagamenti e problemi di traffico, spingendo le autorità a limitare l’accesso ai mezzi in alcune zone della città. La pioggia intensa e le raffiche di vento hanno messo a dura prova il sistema di viabilità, costringendo molti automobilisti a cercare percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole Sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio dove te le prime ore di questa mattina sabato 14 febbraio e per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che oggi il servizio delle metropolitane effettua orario prolungato con le ultime partenze da capolinea a 1:30 di notte concluso il servizio i collegamenti saranno garantiti dalle linee bus in chiusura gli eventi oggi allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18 si disputa l'incontro di calcio Lazio Atalanta valevole per la venticinquesima giornata di Serie A Come di consueto attivi e modifiche alla viabilità nella zona dell' impianto sportivo già diverse ore prima del Fischio d'inizio da Daniele Cirio e altra nei probabilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento