Viabilità a Pescaglia Parte il cantiere sulla Provinciale 32

A Pescaglia, i lavori sulla Provinciale 32 sono iniziati a causa di problemi di stabilità della strada. Le operazioni mirano a rinforzare la carreggiata e prevenire ulteriori cedimenti. Gli operai stanno già lavorando con pale e betoniere, intervenendo in vari punti lungo il percorso per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

PESCAGLIA Partiranno in questi giorni i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 32 di Pescaglia, in località La Prada. La Provincia, infatti, ha aperto il cantiere che consentirà di sistemare un tratto di provinciale che presenta da tempo alcune criticità nel tratto proprio adiacente al ponte che attraversa il torrente Pescaglia. L’investimento dell’ente di Palazzo Ducale ammonta a 300mila euro. Giovedì si è svolto un sopralluogo sul posto a cui hanno partecipato il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti coi rispettivi tecnici e il direttore dei lavori Luca Giometti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viabilità a Pescaglia. Parte il cantiere sulla Provinciale 32 Viale Cossetti, parte il cantiere: come cambiano viabilità e mercato Lunedì 12 gennaio sono iniziati i lavori in viale Cossetti, interessando la posa di sottoservizi e il rifacimento del manto stradale. Scavi a cielo aperto sulla provinciale: arriva il nuovo maxi cantiere da 350 mila euro Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viabilità a Pescaglia. Parte il cantiere sulla Provinciale 32; Viabilità, lavori sulla sp 32 di Pescaglia in località La Prada -. Viabilità: la Provincia di Lucca interviene per sistemare un tratto di sp 32 di Pescaglia, in località La Prada facebook