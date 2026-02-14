Via Marconi tra rifiuti e posteggiatori abusivi
In via Marconi, un’area molto frequentata, la presenza di rifiuti abbandonati e posteggiatori abusivi crea disagi quotidiani. La discarica si forma da anni, attirando persone che lasciano sacchi pieni di spazzatura lungo i marciapiedi. Nonostante gli interventi occasionali delle squadre di nettezza urbana, i rifiuti tornano subito, coprendo di nuovo il suolo. L’attività dei posteggiatori non autorizzati contribuisce a ingolfare il traffico e a rendere l’area meno sicura per i residenti.
Da anni in via Marconi c'è questa discarica, in una zona molto trafficata, ma nessuno fa nulla. Ogni tanto viene ripulita ma dura solo qualche ora, poi l’inciviltà regna sovrana. Basterebbe far lavorare i controllori. Stessa cosa per i parcheggi abusivi senza permesso e a pagamento: passano gli.🔗 Leggi su Palermotoday.it
