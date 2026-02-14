Via libera al bilancio | No ad aumenti di tasse

Il Comune di Novellara approva il bilancio 2026-2028, respingendo aumenti di tasse locali, come l’addizionale Irpef e le aliquote Imu, per far fronte alle risorse scarse e ai costi crescenti. La decisione arriva dopo aver analizzato attentamente le finanze comunali, che si trovano sotto pressione a causa di entrate ridotte e spese in aumento. In particolare, il Comune ha deciso di mantenere stabile la tassazione per non gravare ulteriormente sui cittadini, nonostante le difficoltà finanziarie.

Niente aumenti delle tasse locali (addizionale Irpef e aliquote Imu) per il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Novellara, "approvato in un contesto complesso, segnato da risorse strutturalmente limitate, aumento dei costi e crescente rigidità della spesa corrente". Un bilancio che si muove su un volume totale di 14,2 milioni di euro di spesa corrente e 5,7 milioni di euro di investimenti. Una quota rilevante della spesa corrente è assorbita da costi per personale, utenze e servizi essenziali, che riducono gli spazi di manovra e aumentano progressivamente il peso sul totale delle spese dell'ente.