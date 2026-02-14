Via Bernabei vento o degrado?

Una macchina parcheggiata in via Bernabei si trova in condizioni che fanno sorgere dubbi sul motivo del suo stato: il danno potrebbe essere stato causato dal vento o da incuria. Potrebbe essere stato un forte soffio di aria a spostarla, oppure la mancanza di controlli ha permesso che si rovinasse nel tempo. Un residente ha notato che il veicolo presenta graffi e ammaccature evidenti, ma non sa se siano dovuti a una folata improvvisa o a una gestione trascurata.

Mi domando se il proprietario della macchina se ne sia accorto. È stato vento? Oppure è solo degrado e scarso controllo?.🔗 Leggi su Palermotoday.it Degrado in città, segnalazioni e proteste Erbacce e degrado nella passeggiata Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Il Resto del Carlino Articolo di Raimondo Montesi _____________ "Memorie" alla Galleria Papini. Torna protagonista la fotografia Negli spazi espositivi di via Bernabei ad Ancona espongono i soci fotografi per una collettiva d’autore. facebook