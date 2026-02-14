Via ai lavori nel centro storico di San Baronto | più cura e sicurezza

Il Comune di San Baronto ha avviato i lavori di riqualificazione nel centro storico, dopo che le frane nel Montalbano hanno causato la chiusura della strada provinciale per diversi mesi. La frana ha provocato danni alle infrastrutture e ha reso necessario intervenire per mettere in sicurezza l’area. Ora, con l'inizio dei lavori, si punta a migliorare le condizioni delle strade e a valorizzare il patrimonio locale.

A causa degli eventi franosi che hanno coinvolto il territorio del Montalbano, che ha visto anche la chiusura della strada provinciale per diversi mesi, i lavori di riqualificazione urbana della frazione collinare di San Baronto sono iniziati con un anno di ritardo. Gli interventi definiti prioritari dall'amministrazione comunale di Lamporecchio si stanno sviluppando nell'area fulcro delle attività commerciali e rappresentano la prima fase di un più ampio programma di rigenerazione volto a rafforzare la vocazione turistica della località, garantendo ai cittadini un miglioramento di servizi e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via ai lavori nel centro storico di San Baronto: più cura e sicurezza Sicurezza, giro di vite per le feste. Più controlli nel centro storico Messa in sicurezza del territorio. San Baronto, attenzione massima. Molte opere pure in Valdinievole La messa in sicurezza del territorio resta una priorità, con particolare attenzione a San Baronto e alla Valdinievole.