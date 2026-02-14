Verucchio voragine in strada | dopo tre mesi riapre via Ponte

A Verucchio, una grande buca sulla strada ha costretto a chiudere via Ponte da oltre tre mesi. La voragine si è formata a causa di un cedimento nel sottosuolo, probabilmente provocato dalle intense piogge autunnali. Ora, i lavori di messa in sicurezza sono quasi terminati e la strada sta per tornare percorribile.

La ferita di via Ponte, chiusa dal 7 novembre scorso a causa della maxi voragine, sta per richiudersi. Dopo tanti disagi e polemiche, la strada di Ponte Verucchio si prepara a riaprire già dalla prossima settimana, restituendo al territorio un collegamento strategico. Il cantiere, avviato da Hera per riparare il grave guasto al collettore fognario principale di vallata, entra ora nella fase conclusiva. Sotto il manto stradale si è lavorato in profondità, su reti delicate e decisive per la sicurezza dell’intero versante. A intervenire i tecnici e gli operai di Hera, con l’obiettivo di prevenire nuovi cedimenti della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verucchio, voragine in strada: dopo tre mesi riapre via Ponte Via Manzoni riapre dopo la voragine e lo stop alla fornitura idrica Brescia, scarica in strada una tonnellata di rifiuti. Identificato e denunciato tre mesi dopo Questa notte a Brescia, qualcuno ha scaricato in strada una tonnellata di rifiuti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Verucchio, voragine in strada: dopo tre mesi riapre via Ponte. Verucchio, voragine in strada: dopo tre mesi riapre via PonteOrmai terminati i lavori di Hera per riparare il guasto alle reti idrica e fognaria dopo l’incidente di novembre. msn.com Voragine in strada a Ponte Verucchio, il videoProfonda almeno un paio di metri e probabilmente causata da infiltrazioni della rete fognaria. Tecnici e vigili al lavoro Profonda almeno un paio di metri e probabilmente causata da infiltrazioni ... ilrestodelcarlino.it