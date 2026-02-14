Vertice Italia-Africa e piano Mattei Meloni in Etiopia | Clausole per sospendere il debito dei Paesi con calamità climatiche

Giorgia Meloni ha visitato l’Etiopia per partecipare al vertice Italia-Africa, portando avanti il piano Mattei e chiedendo clausole per sospendere il debito ai Paesi colpiti da calamità climatiche. Durante l’incontro, la premier ha spiegato che l’Italia propone di mettere in atto misure concrete per alleggerire il peso finanziario delle nazioni africane colpite da disastri naturali. Meloni ha sottolineato come siano già stati avviati progetti di conversione del debito, destinati a sostenere iniziative di sviluppo locale e a migliorare le infrastrutture nelle zone più vulnerabili. In particolare, ha evidenziato la

"Anche oggi ci siamo concentrati su una questione centrale per l'Africa, quella del debito. Come si sa abbiamo lanciato un'ampia iniziativa di conversione del debito per progetti congiunti di sviluppo. A questo aggiungiamo oggi clausole di sospensione debito per nazioni colpite da eventi climatici estremi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente della Commissione dell'Unione africana Mohammed Ali Youssouf, e il presidente dell'Unione africana e presidente dell'Angola Joao Lourenco, al termine del secondo vertice Italia-Africa, ad Addis Abeba.