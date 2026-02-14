Verso il match contro l’Ostiamare Recanatese stai attenta e puoi giocartela con tutti

Giovanni Pagliari ha criticato duramente la difesa della Recanatese dopo aver subito tre gol in mezz’ora contro l’Ancona, un episodio che ha messo in allarme la squadra in vista della prossima partita contro l’Ostiamare. Durante l’allenamento, l’allenatore ha ricordato ai giocatori che gli sbagli sono normali, ma devono essere un punto di partenza per migliorare, invece di far perdere fiducia. La squadra si prepara ora a dimostrare di poter riprendersi e giocarsela con tutte.

Giovanni Pagliari: premettendo che gli errori fanno parte del gioco ma che purtroppo la Recanatese è clamorosamente recidiva nelle ultime partite, cosa ha detto ai ragazzi alla ripresa degli allenamenti dopo i 3 gol subiti in mezz’ora contro l’Ancona? "Ho detto – risponde l’allenatore – che un errore, seppur grave, non deve farci perdere la fiducia. Non è un fatto di tattica ma occorre lavorare duramente su attenzione e concentrazione che non debbono mai calare. In una situazione di classifica complicata come la nostra invece prendiamo paura e non è nemmeno un discorso che differenzia giovani ed esperti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verso il match contro l’Ostiamare. "Recanatese, stai attenta e puoi giocartela con tutti» A Ostiamare con alcune assenze. Recanatese, pesa l’assenza di D’Angelo Ostiamare, con alcune assenze importanti, affronta la Recanatese che, senza il suo capitano Massimo D’Angelo, cerca di arginare lo strapotere degli avversari, reduci di 15 vittorie su 23 partite. "Maceratese, stai attenta all’UniPomezia" Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: VERSO IL MATCH CONTRO LA VIRTUS VERONA; Italrugby, Pani: Contro l’Irlanda sarà una sfida fisicamente durissima; Il Città di Troina soccombe nel match di Coppa Trinacria, sconfitta contro la Polisportiva Nicosia; Arezzo, la corsa verso le serie B: le partite da qui alla fine del campionato tra anticipi e posticipi. Le proprietà di Atalanta e Chelsea a braccetto verso il match: oggi incontro allargatoOre di avvicinamento alla partita di Champions League all'insegna dell'unione tra Atalanta e Chelsea, squadre che questa sera si affronteranno alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo, in ... tuttomercatoweb.com VERSO IL BIG MATCH: LE ULTIME DAL CAMPO Sale la tensione al Maradona! Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione tra assenze pesanti e ballottaggi dell'ultimo minuto. DIFESA: CHI AL facebook Pisa, pensiero fisso sul Milan: il programma verso il match di venerdì contro i rossoneri x.com