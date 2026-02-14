Sebastiano Vernazza ha spiegato che il primo tempo del Milan contro il Pisa è stato deludente e poco convincente. La causa, secondo lui, sta nella mancanza di intensità e nella scarsa disciplina tattica dei giocatori. Durante la partita, il club rossonero ha mostrato difficoltà a imporre il ritmo e a creare occasioni da gol, lasciando intuire che il tecnico Allegri dovrebbe intervenire subito per migliorare la prestazione.

"Se Allegri lo volesse, queste partite le vincerebbe senza ansie né patemi. Con il 4-3-3 il Milan è diventato dominante come mai lo era stato fin lì, il Pisa è stato soffocato nella sua area, Modric ha realizzato il gol da tre punti". Il giornalista Sebastiano Vernazza ha analizzato la vittoria del Milan sul campo del Pisa nella sua analisi a 'La Gazzetta dello Sport': " Nel primo tempo, il Milan è stato a lungo inguardabile, preda di un’insana mollezza e di una inspiegabile lentezza, e non è che al Diavolo manchino i giocatori di gamba svelta". LEGGI ANCHE: Fullkrug rigorista? I numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vernazza: “Primo tempo Milan molle e inguardabile. Se Allegri volesse …”

Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan a Pisa, evidenziando come la squadra abbia mostrato un primo tempo davvero deludente.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Ravezzani: Primo tempo Milan imbarazzante: sarebbe interessante capire come…Fabio Ravezzani, su Twitter, ha analizzato così il primo tempo della partita tra Milan e Roma: dominio giallorosso anche nelle statistiche ... msn.com

Prende ufficialmente avvio la Fondazione Corniglia Cinqueterre ETS, nuova realtà del Terzo Settore dedicata alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio storico terrazzato di Corniglia, nel Comune di Vernazza, nel cuore dell’Area Protet facebook