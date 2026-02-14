Verissimo tra gli ospiti del weekend Luca Trapanese Rocco Casalino e Marina La Rosa

Da spettacolo.eu 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Trapanese ha deciso di partecipare a Verissimo insieme a sua figlia Alba, dopo aver affrontato una dura battaglia legale per l’affidamento. La sua presenza in tv mira a sensibilizzare il pubblico sulla genitorialità adottiva da parte di persone single. Il weekend, condotto da Silvia Toffanin, ospiterà anche Rocco Casalino e Marina La Rosa, che si preparano a condividere le loro esperienze personali davanti alle telecamere. Tra gli altri invitati ci saranno Rita Pavone, Saul Nanni e la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, che racconteranno momenti significativi delle loro vite.

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 14 e 15 febbraio ci sono Luca Trapanese con sua figlia Alba, Rocco Casalino, Marina La Rosa, Rita Pavone, Saul Nanni e la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Sabato 14 e domenica 15 febbraio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30  a  Verissimo prima intervista in studio per il giovane attore, di grande talento, Saul Nanni, al cinema con il film La gioia.  E ancora, gli splendidi 40 di Melissa Satta, le intense emozioni di Marina La Rosa e la storia del coreografo e regista Luciano Cannito. Infine, il meraviglioso progetto di vita di Luca Trapanese, padre di Alba, una bimba con sindrome di Down che ha adottato, da single, nel 2018. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

