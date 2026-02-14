verissimo tra gli ospiti del weekend luca trapanese rocco casalino e marina la rosa

Luca Trapanese ha deciso di partecipare a Verissimo insieme a sua figlia Alba, dopo aver affrontato una dura battaglia legale per l’affidamento. La sua presenza in tv mira a sensibilizzare il pubblico sulla genitorialità adottiva da parte di persone single. Il weekend, condotto da Silvia Toffanin, ospiterà anche Rocco Casalino e Marina La Rosa, che si preparano a condividere le loro esperienze personali davanti alle telecamere. Tra gli altri invitati ci saranno Rita Pavone, Saul Nanni e la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, che racconteranno momenti significativi delle loro vite.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo prima intervista in studio per il giovane attore, di grande talento, Saul Nanni, al cinema con il film La gioia. E ancora, gli splendidi 40 di Melissa Satta, le intense emozioni di Marina La Rosa e la storia del coreografo e regista Luciano Cannito. Infine, il meraviglioso progetto di vita di Luca Trapanese, padre di Alba, una bimba con sindrome di Down che ha adottato, da single, nel 2018.

Un padre, una figlia, una promessa silenziosa: esserci sempre. Luca Trapanese e la sua Alba sono la prova che l’amore crea famiglia. Quando ha deciso di adottare da single, Luca ha aperto una strada nuova in Italia. Ma dietro quella scelta c’era solo un desi facebook