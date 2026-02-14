Silvia Toffanin conduce il suo programma su Canale 5 il 14 e 15 febbraio, portando in studio ospiti di grande rilievo. Durante il weekend, la conduttrice intervista attori, musicisti e personaggi del mondo dello spettacolo, offrendo momenti di approfondimento e racconti personali. Tra le storie che verranno trasmesse, alcune sono diventate virali sui social nelle ultime settimane.

Weekend su Canale 5 con Silvia Toffanin: interviste esclusive, storie toccanti e grandi nomi del cinema, musica e tv. Da Saul Nanni a Melissa Satta, passando per Marina La Rosa e Luca Trapanese. Nuovo doppio appuntamento con Verissimo, il talk del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 sabato 14 febbraio, alle 16:30, e domenica 15 febbraio alle 15.30. Tra interviste esclusive, storie di vita e grandi ritorni, la trasmissione propone un ricco parterre di ospiti tra spettacolo, attualità e testimonianze intense. Ospiti di sabato alle 16.30 Nella puntata di sabato spazio alla prima intervista in studio per il giovane attore Saul Nanni, protagonista acon l cinema con Valeria Golino del film La gioia, adattamento dell'opera teatrale Se non sporca il mio pavimento - Un melò di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Verissimo ospiti di Silvia Toffanin del 14 e 15 febbraio

Silvia Toffanin torna su Canale 5 con Verissimo, portando in studio i protagonisti delle storie più attese di questo weekend.

