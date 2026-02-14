Vergara verso l’Italia | incontro positivo con Gattuso

Vergara ha deciso di trasferirsi in Italia dopo aver incontrato Gattuso, che lo ha convinto con una chiacchierata diretta e sincera. Durante l’incontro, l’attaccante ha detto di aver trovato entusiasmo e motivazione nel progetto del nuovo club, che gli ha mostrato chiaramente il suo ruolo e le aspettative. La trattativa si è sbloccata rapidamente, sorprendendo molti, e ora il giocatore sta valutando seriamente l’offerta.

L'accelerazione è stata improvvisa, ma tutt'altro che casuale. Dopo tre gol segnati in meno di quindici giorni con la maglia del Napoli, Antonio Vergara è finito sotto la lente della Nazionale e nella serata di ieri ha avuto il primo confronto diretto con il commissario tecnico Gennaro Gattuso, incontrato in centro città. Un faccia a faccia significativo, che certifica come l'attaccante azzurro sia ormai entrato nel radar azzurro in vista dei prossimi impegni ufficiali. A riportarlo è Il Mattino, che ricostruisce i contenuti del colloquio tra il ct e il talento partenopeo. Secondo il quotidiano, Gattuso "ha confermato le belle intenzioni dell'Italia sul suo futuro, la volontà di chiamarlo a Coverciano per i prossimi appuntamenti di marzo.