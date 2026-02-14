Ventura non ha dubbi sulla lotta salvezza | Queste due squadre sono già seriamente compromesse! A chi ha fatto riferimento

Gian Piero Ventura ha dichiarato che Cagliari e Lecce sono già molto vicine alla retrocessione, in seguito alle recenti sconfitte che hanno peggiorato le loro possibilità di salvezza. Durante un’intervista al Quotidiano di Puglia, l’allenatore ha spiegato che entrambe le squadre hanno accumulato troppi punti di svantaggio e devono correre ai ripari. Ventura ha aggiunto che le prossime partite saranno decisive per il futuro di queste squadre, sottolineando i problemi difensivi che hanno affrontato in questa stagione.

