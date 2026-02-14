Ventidue anni senza il Pirata | Marco Pantani l’ultima salita che non finisce mai

Il 14 febbraio 2004, Marco Pantani moriva a Rimini a soli 34 anni, vittima di un’overdose che ha scosso il mondo del ciclismo. La sua scomparsa ha segnato la fine di un’epoca, lasciando un vuoto tra gli appassionati che ancora ricordano le sue imprese sulle salite più dure. Pantani, il “Pirata”, aveva reso epiche le strade con le sue vittorie al Giro e al Tour del 1998, emozionando milioni di tifosi in tutta Italia. Quel giorno, la sua morte ha portato alla luce anche i problemi legati alla dipendenza, diventando un simbolo di speranza

Il 14 febbraio 2004 se ne andava a Rimini, a 34 anni, l’uomo che nel 1998 conquistò Giro e Tour e accese un’intera generazione. Oggi, a 22 anni dalla morte, resta un ricordo che fa ancora male e allo stesso tempo scalda. San Valentino, 14 febbraio 2004. Nel residence “Le Rose” di Rimini, stanza D5: lì viene trovato il corpo di Marco Pantani. Aveva compiuto 34 anni da un mese e un giorno. L’autopsia indicò un edema polmonare e cerebrale dovuto a overdose di cocaina e psicofarmaci. È una fine che stona con tutto quello che era stato: le gambe che sembravano non finire mai, i polmoni “infiniti”, la bandana in fronte e quel ghigno da Pirata che diventava una firma quando scattava in salita.🔗 Leggi su Sportface.it

Il 14 febbraio 2004, il corpo di Marco Pantani venne trovato senza vita nella sua stanza dell'hotel Le Rose a Rimini, e oggi, a 22 anni di distanza, emerge un nuovo dettaglio: la statua dedicata al ciclista, che era stata collocata in piazza a Cesenatico, si trova ora in un magazzino.

Il gip deve ancora decidere se archiviare il caso. Era il 14 febbraio del 2004 quando il corpo senza vita del Pirata venne ritrovato nella stanza dell'hotel Le Rose dove alloggiava da giorni.

Nella sprint di biathlon abbiamo assistito a un momento da brividi. Émilien Jacquelin, dopo una prova mostruosa, ha onorato il suo idolo d'infanzia Marco Pantani con un gesto iconico: si è tolto occhiali e bandana, proprio come il