Venti gatti salvati in un scantinato di via Majer | Erano rinchiusi da anni ora sono liberi

In via Majer, un uomo ha trovato venti gatti rinchiusi in uno scantinato, un fatto che ha suscitato grande sorpresa. I felini erano rimasti chiusi in due stanze di un sottoscala per diversi anni, senza mai uscire all’aperto. Quando sono stati scoperti, alcuni di loro apparivano in cattive condizioni, ma ora sono stati curati e sono in buona salute. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità e a un intervento di salvataggio.

Sono liberi e godono di buona salute i 20 gatti ritrovati, nel novembre 2024, in due stanze di un sottoscala di via Majer. Lo comunica il Comando Provinciale Guardie Ecozoofile Nogez Bari, ricordando in un post sulla sua pagina facebook il lieto fine della complessa vicenda. "Novembre 2024, febbraio 2026: un anno e 3 mesi di lavoro incessante. Grazie a Lav Bari, Silvana Facchiano, Vanny Randagio Scibilia, Daniela Pappalepore, mister dog show room, Teresa Masino, Asl Veterinaria Bari, i gatti di via Majer sono finalmente tutti liberi - si legge nel post del Nogez Bari - Il mondo del 'volontariato' ha alzato un polverone, nel lontano 2024, sulle condizioni di quei poveri animali rinchiusi da anni in uno scantinato umido, al buio, gestiti da un uomo semplice e di animo buono nei confronti degli animali, ma impossibilitato a garantire una vita dignitosa ai gatti di cui si è fatto carico, molto spesso coinvolto e convinto da chi gli animali avrebbe dovuto tutelarli".