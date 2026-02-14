Venezia una schiacciasassi in fuga per la A Attacco e difesa super e individualità al top

Venezia ha ottenuto una vittoria schiacciante nella partita di andata, grazie a un attacco potente e a una difesa impeccabile. La squadra ha mostrato grande determinazione e personalità, mettendo sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. I giocatori si sono distinti per le loro azioni individuali, portando avanti un ritmo intenso e continuo. La scena più memorabile è stata la partenza dei tifosi bianconeri da Cesenatico con una motonave, un momento che ha fatto il giro dei social e dei media.

L’andata fu unica, con i tifosi bianconeri che partirono da Cesenatico in motonave: una scena che fece il giro del mondo. In campo, poi, è andata anche meglio, con Ciervo prima e Mangraviti poi, che hanno fatto esultare gli accorsi al Penzo. Al Venezia non è bastato il rigore di Busio per riaprire la partita. Da allora, però, le strade delle due formazioni hanno preso direzioni opposte: se il Cesena, infatti, ha vinto appena due delle ultime 8 partite, il Venezia ha inanellato un filotto di ben 8 successi di fila, che hanno permesso ai lagunari di raggiungere la vetta. Serie interrotta solamente dal ko col Modena, che martedì ha espugnato il Penzo per 0-2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venezia, una schiacciasassi in fuga per la A. Attacco e difesa super e individualità al top Serie B, le migliori in casa e in trasferta: Venezia super al Penzo, fuori Frosinone e Cesena top La classifica della Serie B cambia notevolmente analizzando solo le partite casalinghe o quelle disputate in trasferta. Questa notte il Super Bowl. L’attacco dei Seattle Seahawks contro la super difesa dei New England Patriots Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60 a Santa Clara. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Venezia, una schiacciasassi in fuga per la A. Attacco e difesa super e individualità al top; Sottil: Una grande serata per tutti noi; Venezia-Modena 0-2, Sottil: Una grande serata; L’equilibrismo di Sottil: Dobbiamo restare umili. CalcioFvg Live. The Script · Hall of Fame. Il @pordenonefc sta uscendo dal nel momento che conta è ora si sta trasformando in una schiacciasassi Dopo i 5 gol al Kras, ora arriva la vittoria tennistica sulla @juventina_1947 che crolla al "Bottecchia" 6-1 facebook