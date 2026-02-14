Veneto trasporto pubblico in crisi | quattordicenne abbandonato a causa di un abbonamento digitale mancante

Un quattordicenne è stato lasciato a terra alla stazione di Verona perché il suo abbonamento digitale non funzionava. La ragazza si trovava in ritardo per la scuola e non riusciva a salire sul treno, che partiva senza di lei. Questo episodio mette in luce i problemi crescenti con il sistema di trasporto pubblico nella regione, dove molte persone si trovano senza alternative affidabili.

Un Quattordicenne Abbandonato a Terra: Cresce l'Allarme per i Disagi del Trasporto Pubblico nel Veneto. Un quattordicenne di Abano Terme, in provincia di Padova, è stato lasciato a piedi dall'autista di un autobus nonostante avesse un abbonamento valido. L'episodio, avvenuto il 14 febbraio 2026, vicino all'istituto alberghiero "Pietro d'Abano", solleva interrogativi sulle procedure di controllo dei titoli di viaggio e sulla sensibilità degli operatori verso le esigenze dei giovani pendolari. La Dinamica dell'Accaduto e la Testimonianza del Nonno. Il ragazzo, regolarmente in possesso di un cartellino di riconoscimento con codice abbonamento attivo fino a marzo 2026, è stato fermato dall'autista che ha insistito per la presentazione del documento cartaceo.