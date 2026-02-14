Veneto terzo studente lasciato a terra dal bus | nuovo caso nel Padovano

Da orizzontescuola.it 14 feb 2026

Uno studente veneto è stato nuovamente lasciato a piedi dal bus, questa volta nel Padovano, nonostante avesse un abbonamento regolare. Il giovane si trovava alla fermata, ma l’autista non lo ha fatto salire, creando disagio e confusione tra gli altri passeggeri. È il terzo episodio simile in regione in poche settimane.

Un altro studente veneto è stato lasciato a terra da un autobus nonostante fosse in possesso di un abbonamento valido. Dopo i casi segnalati nelle province di Belluno e Vicenza, un nuovo episodio si è verificato ad Abano Terme, nel Padovano, nei pressi dell’istituto alberghiero “Pietro d’Abano”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Studente 15enne disabile dimentica l’abbonamento al bus e lo dice all’autista: fatto scendere e lasciato a terra

Un ragazzo di 15 anni con disabilità si è dimenticato il biglietto dell’autobus, ma ha deciso di avvisare l’autista.

Bambino lasciato a terra dal bus tra neve e gelo: l’autista chiede scusa, “Ho sbagliato, mi fa male il cuore”

Questa mattina un bambino è rimasto a terra mentre il bus passava sotto la neve e il gelo.

Argomenti discussi: In Veneto un altro ragazzo lasciato a terra dal bus, è il terzo caso; 15enne disabile lasciato alla fermata sotto la pioggia per un abbonamento dimenticato; Senza abbonamento, studente 15enne disabile fuori dall’autobus, l’accusa della madre: Lasciato sotto la pioggia.

veneto terzo studente lasciatoVeneto, 2026. Studente disabile 15enne fatto scendere dal pullman mentre pioveva: si era scordato l’abbonamento Coordinamento docenti sull'accaduto nel vicentino. Alcune ...Coordinamento docenti sull'accaduto nel vicentino. Alcune settimane fa un minorenne venne lasciato in strada nel bellunese ... noinotizie.it

Vicenza, dimentica l’abbonamento del pullman: studente 15enne disabile lasciato a terra sotto la pioggiaA Vicenza, un autista fa scendere uno studente con disabilità che aveva dimenticato l'abbonamento. Il ragazzo è rimasto solo sotto la pioggia. ilfattoquotidiano.it