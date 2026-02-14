Veneto terzo studente lasciato a terra dal bus | nuovo caso nel Padovano

Uno studente veneto è stato nuovamente lasciato a piedi dal bus, questa volta nel Padovano, nonostante avesse un abbonamento regolare. Il giovane si trovava alla fermata, ma l’autista non lo ha fatto salire, creando disagio e confusione tra gli altri passeggeri. È il terzo episodio simile in regione in poche settimane.