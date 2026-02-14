Veneto sul grande schermo | Amici Comuni esplora Verona e la Bassa Veronese tra amori e segreti

Il film “Amici Comuni” porta sul grande schermo le strade di Verona e della Bassa Veronese, scegliendo queste location per raccontare storie di amori nascosti e segreti di paese. La produzione ha deciso di girare tra le piazze storiche e le campagne, aggiungendo un tocco autentico alle scene. La scelta di queste zone deriva dalla volontà di mostrare il fascino nascosto di un territorio ricco di tradizioni. La pellicola, in uscita per San Valentino, si presenta come un ritratto intimo di persone che vivono tra passioni e misteri, immersi in paesaggi che sembrano usciti da un quadro.

Verona e la Bassa Veronese protagoniste di "Amici Comuni": il Veneto sullo schermo per San Valentino. Il nuovo film "Amici comuni", disponibile su Paramount+ in occasione del San Valentino, ha scelto il paesaggio del Veneto come sfondo per una storia di relazioni, segreti e nuove consapevolezze. Le riprese si sono concentrate tra Verona e la sua provincia, in particolare nella Bassa Veronese, valorizzando borghi rurali, ville storiche e scorci cittadini che offrono un'alternativa suggestiva ai più classici set cinematografici. Nel cast, insieme a Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi.