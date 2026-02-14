Il teleriscaldamento a Coriano ha causato disagi agli abitanti, con lavori che coinvolgono diverse strade del quartiere, tra cui via Orceoli, via Marchetti e via Correcchio. Dopo la riapertura di via Bertini, gli automobilisti avevano sperato di tornare alla normalità, ma già da lunedì si prevedono nuovi cantieri che interromperanno di nuovo il traffico. La zona si prepara a un altro periodo di lavori intensi, che dureranno almeno due settimane.

La riapertura di via Bertini ha fatto riassaporare agli automobilisti l’ebrezza di poter attraversare la zona di Coriano senza troppe deviazioni, ma la sensazione durerà poco: già da lunedì, nello stesso quartiere, è previsto l’avvio dei cantieri in via Orceoli, via Marchetti e via Correcchio. Per consentire la realizzazione degli interventi di estensione del teleriscaldamento, sono previste modifiche alla viabilità: in via Orceoli sarà istituito un senso unico da via Bertini, all’incrocio con via Schuman, in direzione Faenza, mentre in via Marchetti è prevista la chiusura totale della viabilità, con accesso consentito ai soli residenti e alle attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vecchi e nuovi cantieri. Teleriscaldamento, da Coriano alla stazione due settimane di fuoco

I lavori del teleriscaldamento stanno creando disagi in viale della Libertà.

