varnier pionieri del modello di giochi diffusi le sfide ci sembrano superate

Varnier spiega che, grazie all’adozione del modello di Giochi diffusi, l’esperienza si sta dimostrando più semplice del previsto. La sua affermazione arriva dopo aver visto un rapido coinvolgimento nelle attività proposte, che hanno attratto un numero crescente di partecipanti in diverse zone della città.

MILANO - "Siamo pionieri in questo modello di Giochi, la maggior parte delle sfide dopo una settimana ci sembrano superate. Abbiamo fatto degli aggiustamenti, i numeri fanno vedere una notevole capacità di muovere persone in contesti geografici complessi: trasportiamo atleti, media, spettatori, e l'esperienza che abbiamo finora è positiva". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier, in conferenza stampa all'MPC a Milano. "È un modello positivo per il futuro soprattuto per le Alpi, ha funzionato. La nostra sfida era che ognuno dei luoghi si vivesse e sentisse l'atmosfera olimpica, da Milano, Cortina, Livigno, Bormio, alla Val di Fiemme, questa è la sfida più importante che abbiamo vinto" ha detto Varnier. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi diffusi in tutta Italia.

Le opinioni sulla scelta delle Olimpiadi invernali sparse su otto località diverse sono durissime.

