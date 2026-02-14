Varese ribalta Brescia al buzzer | Iroegbu eroe rimonta da +14 e vittoria spettacolare per la Openjobmetis

Varese ha battuto Brescia all’ultimo secondo, dopo aver recuperato un vantaggio di 14 punti, grazie a una tripla di Iroegbu. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando la squadra di casa ha spinto forte per conquistare la vittoria. I tifosi sono esplosi di gioia quando il giocatore ha messo a segno il canestro decisivo.

Iroegbu Regala una Magia Incredibile a Varese: Sconfitto Brescia al Buzzer Beater. Varese ha assistito a una serata di basket indimenticabile. La Openjobmetis ha superato la capolista Germani Brescia 98-96 grazie a un canestro di Ike Iroegbu allo scadere, completando una rimonta spettacolare davanti a 3.891 spettatori in delirio. La vittoria, ottenuta ribaltando un divario di 14 punti nel primo tempo, rilancia le ambizioni della squadra e infiamma l’entusiasmo dei tifosi. Il Primo Tempo: Brescia Prende il Comando. La Germani Brescia ha iniziato la partita con un ritmo forsennato, imponendo subito il proprio gioco e mettendo in difficoltà la Openjobmetis.🔗 Leggi su Ameve.eu Basket: Iroegbu incanta Varese, colpo su Brescia. Trieste da record contro Napoli Lorenzo Iroegbu ha trascinato Varese alla vittoria contro Brescia, grazie a una prestazione brillante che ha lasciato il pubblico senza parole. La Germani Brescia, centra la decima: Openjobmetis Varese battuta 102-94. Gli highlights La Germani Brescia ottiene la decima vittoria stagionale superando l’Openjobmetis Varese per 102-94 al PalaLeonessa. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Germani in emergenza totale non solo per Varese: stop lungo per Ivanovic. Il miracolo di San Valentino a Masnago. Iroegbu e una grande Varese abbattono la capolista BresciaLa Openjobmetis ne fa 57 nel secondo tempo, difende, ci mette il cuore e ribalta una partita in cui era finita sotto anche di 18 punti: decisiva, all'ultimo secondo, la prodezza della sua guardia. Tif ... varesenoi.it Basket: Iroegbu incanta Varese, colpo su Brescia. Trieste da record contro NapoliDue grandi serate caratterizzano la Serie A in questi anticipi legati alla 20a giornata del campionato 2025-2026. L'Openjobmetis Varese infligge un colpo ... oasport.it È curling-mania a Varese L’effetto delle Olimpiadi Invernali ha portato alla ribalta la passione per questo sport: sold-out i corsi di Varese Curling. Il presidente della società biancorossa #DavideQuilici: “Faremo il possibile per accogliere tutti. Agonismo facebook