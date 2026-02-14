Vanoli | Stare sempre in partita è fondamentale Ecco perché Harrison parte titolare

Vanoli ha deciso di inserire Harrison in campo dall'inizio perché vuole che la Fiorentina resti sempre competitiva durante la partita. La scelta nasce dalla necessità di mantenere alta l'intensità nei momenti più importanti, soprattutto nel primo tempo, quando spesso si decide il risultato. La squadra ha lavorato molto sulla tenuta fisica e sulla concentrazione, e il tecnico spera che questa mossa possa portare risultati concreti contro il Como.

Una sfida cruciale attende la Fiorentina contro il Como, con l'obiettivo di mantenere un livello costante di competitività per tutta la durata dell'incontro e di gestire con lucidità i momenti decisivi. La squadra lavora per rafforzare l'attenzione collettiva nelle fasi finali, migliorando la capacità di restare concentrata ai massimi livelli quando il margine tra vantaggio e pareggio si riduce. In questa cornice si delineano scelte tattiche mirate a rendere la manovra offensiva più fluida ed efficace, senza rinunciare a controllo e solidità difensiva. occasioni di vantaggio richiedono una gestione lucida e una presenza costante in campo fino al triplice fischio.