Vanoli esalta la squadra dopo la vittoria | Grande prestazione ma restiamo concentrati sono qui

Paolo Vanoli ha lodato la squadra dopo aver vinto contro il Como, una partita che ha visto i viola dominare sul campo. La vittoria di ieri ha mostrato un miglioramento evidente nel gioco dei toscani, che hanno segnato tre gol nel primo tempo. Vanoli ha sottolineato l’impegno dei giocatori, ma ha anche avvertito che devono mantenere alta la concentrazione per le prossime sfide. La squadra si prepara ora alla trasferta contro la Juventus, con l’obiettivo di continuare a migliorare.

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Como nel corso della 25ª giornata di Serie A 202526, offrendo una lettura sull’andamento della partita, sulla crescita della squadra e sugli elementi chiave che guidano il percorso stagionale. L’intervento, raccolto ai microfoni di DAZN al termine dell’incontro, mette in evidenza l’impegno collettivo e la capacità di tradurre il lavoro quotidiano in risultati concreti. Vanoli ha espresso congratulazioni ai ragazzi, sottolineando che la sfida è stata affrontata con notevole sacrificio e che, grazie a una fase di gioco organizzata e a un’intensa prestazione, è possibile superare avversari difficili come il Como. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

