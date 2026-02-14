Vangelo del 14 febbraio 2026 | operai alla messe la chiamata che non possiamo ignorare

Il Vangelo del 14 febbraio 2026 ci ricorda l'importanza di rispondere alla chiamata di lavorare nella messe, perché ogni giorno possiamo raccogliere frutti spirituali. Don Luigi Maria Epicoco invita a riflettere sul fatto che questa chiamata riguarda tutti, senza eccezioni, e che ignorarla può costarci occasioni di crescita. Quel giorno, ci viene richiesto di essere attivi e presenti, come operai pronti a entrare nei campi del Signore.

Meditiamo il Vangelo del 14 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi Gesù manda 72 discepoli in missione, dando loro un compito importante, ossia quello di portare pace, guarigione e soprattutto, diffondere l’annuncio che il Regno di Dio è vicino. Una chiamata che ci riguarda, senza alcun dubbio e che resta sempre attuale. In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

