Vanessa Paradis torna in concerto in Italia | le foto ieri e oggi

Vanessa Paradis arriva di nuovo in Italia per un concerto, dopo aver condiviso con i fan alcune foto dal suo ultimo show. La cantante e attrice francese ha deciso di tornare nel nostro paese, portando sul palco di Milano il 13 settembre 2026 una performance che promette emozioni intense. La sua presenza ha già attirato l’attenzione di molti appassionati, pronti a rivivere le sue hit più amate.

Torna in Italia una delle icone mondiali della musica francese: Vanessa Paradis. L'attrice e cantante francese sarà a Milano il 13 settembre 2026, per uno spettacolo che si annuncia unico nel suo genere. Il ritorno in Italia di Vanessa Paradis. L'icona della musica francese, Vanessa Paradis, ha ufficializzato il suo ritorno in Italia per un unico appuntamento dal vivo. L'evento si terrà domenica 13 settembre 2026 presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. La data milanese rappresenta una delle tappe più attese del tour europeo legato alla promozione dell'ottavo lavoro in studio della popstar, Le Retour des beaux jours, pubblicato a ottobre 2025.