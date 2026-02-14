Vandalizzato il sottopasso del Quadraro subito dopo l' inaugurazione
Il sottopasso del Quadraro è stato danneggiato poco dopo la sua riapertura, a causa di atti di vandalismo. Gli sconosciuti hanno rotto il cordolo della pista ciclabile, che era stato recentemente sistemato. La scoperta è stata fatta questa mattina, quando i lavoratori hanno trovato la barriera divelta e segni di imbrattamento lungo la strada.
Neanche un giorno dopo dalla riapertura del rinnovato tunnel del Quadraro, tra V e VII municipio, ignoti hanno già vandalizzato il cordolo della ciclabile. La segnalazione è arrivata dalla consigliera di Forza Italia Rachele Mussolini.
Vandalizzato il nuovo sottopasso dopo due giorni dall’inaugurazione
Il nuovo sottopasso di via Canestrini a Trento, inaugurato da meno di due giorni, è stato oggetto di vandalismo.
