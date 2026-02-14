Vagnoli Fonte Sabene | la procura chiede l’archiviazione per le femministe accusate di stalking

La procura di Monza ha deciso di chiedere l’archiviazione per tre attiviste femministe, Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, accusate di stalking. La decisione arriva dopo aver raccolto elementi che dimostrano come le accuse non trovino riscontro nelle prove raccolte durante le indagini. Le donne erano state denunciate per comportamenti considerati persecutori, ma gli inquirenti hanno ritenuto di non procedere oltre.

La procura di Monza ha chiesto l’archiviazione dalle accuse di atti persecutori nei confronti di Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte, e Benedetta Sabene, attiviste femministe. Le tre erano state indagate in seguito alla denuncia da parte di un uomo, anche lui attivista di Sesto San Giovanni (Milano), che ha tentato il suicidio dopo essere stato definito «abuser» per aver intrattenuto due relazioni con Sabene e un’altra donna. Sulla richiesta di archiviazione ora dovrà decidere il giudice delle indagini preliminari lombardo. Le parti potranno presentare opposizione. La richiesta di archiviazione. Oltre all’uomo, a denunciare le due donne per diffamazione è stata anche la scrittrice Serena Mazzini, che era stata sentita in qualità di testimone.🔗 Leggi su Open.online

