Vacanze estive più brevi? Il 40% dei genitori favorevole

Il 40% dei genitori sostiene di voler ridurre le vacanze estive dei figli, motivando questa scelta con la possibilità di distribuire meglio le pause durante l’anno scolastico. La proposta del ministro del Turismo Daniela Santanchè ha riacceso il dibattito sulla durata delle ferie scolastiche, con molte famiglie che si chiedono se una pausa più breve possa favorire un ritmo di studio più costante. In alcune regioni italiane, alcuni genitori hanno già espresso il desiderio di anticipare la fine delle lezioni a luglio, per godersi più tempo in famiglia e partire prima per le vacanze.

Il tema della durata delle vacanze scolastiche estive torna al centro del dibattito pubblico dopo la proposta avanzata dal ministro del Turismo Daniela Santanchè di accorciare la pausa estiva, redistribuendo i giorni di sospensione nel corso dell'anno.