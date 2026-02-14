L’Use Rosa Scotti affronta oggi alle 21 la Galli San Giovanni Valdarno, una squadra di alto livello, perché la loro presenza rappresenta un ostacolo importante nel cammino della squadra. La partita si gioca al Pala Sammontana di Empoli, dopo aver incontrato già formazioni di spessore come Costa Masnaga e Sanga Milano nelle settimane scorse. Il tecnico Cioni ha parlato della sfida, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione contro una formazione che si distingue nel basket femminile regionale e nazionale.

Ancora una ‘big’ sulla strada dell’ Use Rosa Scotti. Dopo Costa Masnaga tre settimane fa e la capolista Sanga Milano lo scorso weekend, infatti, stasera alle 21 al Pala Sammontana di Empoli, per la sesta giornata di ritorno arriva Galli San Giovanni Valdarno, squadra e società che sono un’eccellenza nel panorama del basket femminile regionale e nazionale. Le valdarnesi, vittoriose di misura all’andata (78-73) sono infatti terze con quattro punti di vantaggio su Lussignoli (nella foto) e compagne. "Galli è un’altra di quelle partite contro una top – attacca coach Alessio Cioni – andiamo a giocarci con il cuor leggero e senza pressione ma anche con la voglia di fare un passo in avanti rispetto alla partita di sabato scorso con Sanga nella quale non abbiamo espresso la nostra miglior pallacanestro a livello di attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Use Rosa, pronta per un’altra big. Oggi alle 21 la sfida contro Galli. Le parole del tecnico Cioni

