US used Anthropic’s Claude during the Venezuela raid WSJ reports

Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno impiegato il modello di intelligenza artificiale Claude, sviluppato da Anthropic, durante l’operazione militare in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. La notizia rivela che l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per analizzare dati e pianificare i movimenti delle truppe, contribuendo alle decisioni sul campo. Un portavoce dell’azienda ha confermato l’impiego del sistema, sottolineando che si tratta di una novità nel modo di condurre operazioni militari moderne.

Feb 13 (Reuters) - Anthropic's artificial-intelligence model Claude was used in the U.S. military's operation to capture former Venezuelan President Nicolas Maduro, the Wall Street Journal reported on Friday, citing people familiar with the matter. Claude's deployment came via Anthropic's partnership with data firm Palantir Technologies, whose platforms are widely used by the Defense Department and federal law enforcement, the report added. Reuters could not immediately verify the report. The U.S. Defense Department, the White House, Anthropic and Palantir did not immediately respond to Reuters' requests for comment.