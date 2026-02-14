Uomo vitruviano | vietato farne un puzzle ma permesso farne una sigla tv | due pesi e due misure?

L’Uomo Vitruviano torna a far discutere dopo che è stato rimosso dalla sigla di una trasmissione televisiva dedicata alle Olimpiadi invernali. Questa scelta ha suscitato polemiche, perché il disegno di Leonardo da Vinci è stato modificato, eliminando i genitali. La decisione ha sollevato dubbi sulla coerenza delle regole: perché non si può usare come puzzle, ma si può inserire come sigla TV? È la seconda volta in pochi anni che il famoso disegno diventa protagonista di polemiche pubbliche.

Per la seconda volta in pochi anni l'Uomo Vitruviano balza agli onori della cronaca. Oggi il tema è quello della "scomparsa" dei genitali che il celeberrimo disegno di Leonardo da Vinci ha subito nella sigla delle trasmissioni televisive dedicate alle olimpiadi invernali. Ma tempo fa c'era già stato un altro caso in cui il disegno era stato al centro di un dibattito. E l'atteggiamento del ministero della Cultura e le Gallerie dell'Accademia di Venezia, che hanno in custodia l'opera, sull'uso dell'immagine è stato diverso. Il primo caso. Qualche tempo fa quella stessa opera è stata al centro di una vertenza, giudiziaria prima e diplomatica poi, tra l'Italia e la Germania.