Il ministro Bernini ha chiaramente detto alla sinistra che deve risolvere i problemi che loro stessi hanno creato, riferendosi alle difficoltà nel settore dell’università e della ricerca. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il governo insiste sulla necessità di affrontare le carenze strutturali, come i fondi insufficienti e le infrastrutture obsolete, che da anni ostacolano lo sviluppo accademico. Bernini ha anche sottolineato che l’opposizione si è concentrata troppo sui discorsi ideologici, trascurando le questioni pratiche che richiedono interventi concreti.

La perdita dell’egemonia culturale è un tema che agita la sinistra ormai da tempo ed Elly Schlein in diverse occasioni ha provato a puntare la propria campagna elettorale su scuola, università e ricerca, usandoli come ancoraggi e sostenendo che sono “un punto costitutivo e centrale dell’alternativa che vogliamo costruire per battere le destre e cambiare il Paese”. La risposta è arrivata direttamente dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini, la quale ha sottolineato che “la visione e la concretezza di questo Governo hanno smantellato una narrazione che faceva credere al centrosinistra di essere egemone in questo campo” e che “non saranno certo le fake news a far recuperare credibilità al Pd”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un tentativo di mobilitazione studentesca contro Anna Maria Bernini si rivela deludente, con solo una ventina di contestatori presenti invece delle migliaia attese.

La ricerca e la geopolitica sono elementi fondamentali per la politica estera, rappresentando infrastrutture che sostengono stabilità, sviluppo e proiezione internazionale.

