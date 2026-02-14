Un’altra espulsione E’ un ventunenne socialmente pericoloso

Un giovane di 21 anni è stato espulso perché considerato socialmente pericoloso, dopo aver ricevuto tre accompagnamenti ai Centri di Permanenza per i Rimpatri in soli tre giorni. La sua condanna per reati gravi ha portato le autorità a decidere il suo allontanamento dal paese. Nel suo caso, le autorità hanno agito rapidamente per tutelare la sicurezza pubblica.

Tre accompagnamenti ai CPR in tre giorni: espulso per pericolosità sociale un altro cittadino straniero socialmente pericoloso, condannato per gravi reati. Prosegue con determinazione l’attività della Polizia di Stato di Lucca a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nell’arco di tre giorni, la Questura ha infatti eseguito tre distinti accompagnamenti presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), a conferma dell’intensa e costante azione di controllo e contrasto alle situazioni di irregolarità e di pericolosità sociale. Ieri personale della Questura ha accompagnato presso il CPR di Brindisi un marocchino di 21 anni, destinatario di provvedimento di espulsione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Padova, nelle ultime due settimane, sono stati adottati 12 provvedimenti di espulsione nei confronti di soggetti socialmente pericolosi.

Un imprenditore di 72 anni di Prato è stato condannato a tre anni e otto mesi di carcere per aver emesso fatture false relative a operazioni inesistenti.

