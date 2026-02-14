Un’altra espulsione E’ un ventunenne socialmente pericoloso
Un giovane di 21 anni è stato espulso perché considerato socialmente pericoloso, dopo aver ricevuto tre accompagnamenti ai Centri di Permanenza per i Rimpatri in soli tre giorni. La sua condanna per reati gravi ha portato le autorità a decidere il suo allontanamento dal paese. Nel suo caso, le autorità hanno agito rapidamente per tutelare la sicurezza pubblica.
Tre accompagnamenti ai CPR in tre giorni: espulso per pericolosità sociale un altro cittadino straniero socialmente pericoloso, condannato per gravi reati. Prosegue con determinazione l’attività della Polizia di Stato di Lucca a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nell’arco di tre giorni, la Questura ha infatti eseguito tre distinti accompagnamenti presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), a conferma dell’intensa e costante azione di controllo e contrasto alle situazioni di irregolarità e di pericolosità sociale. Ieri personale della Questura ha accompagnato presso il CPR di Brindisi un marocchino di 21 anni, destinatario di provvedimento di espulsione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Padova, soggetti socialmente pericolosi: 12 provvedimenti di espulsione in due settimane
A Padova, nelle ultime due settimane, sono stati adottati 12 provvedimenti di espulsione nei confronti di soggetti socialmente pericolosi.
Una vita di fattura false. “E’ socialmente pericoloso”, imprenditore condannato
Un imprenditore di 72 anni di Prato è stato condannato a tre anni e otto mesi di carcere per aver emesso fatture false relative a operazioni inesistenti.
