Un' altra azienda casertana al fianco della Juvecaserta

Fumante Lab Srl, un'azienda di Caserta, ha deciso di sostenere la Juvecaserta 2021 per rafforzare la propria presenza nel territorio locale. La decisione deriva dall’interesse di promuovere i prodotti del marchio Oknoplast, di cui l’azienda è rivenditore ufficiale. Questa collaborazione permette a Fumante Lab di mostrare il proprio supporto nello sport e di consolidare i rapporti con la comunità.

Un'importante azienda del territorio casertano e il prestigioso marchio di cui è rivenditore ufficiale raggiungono la famiglia dei partner di Juvecaserta 2021: si tratta di Fumante Lab Srl, che si affianca al club bianconero con il marchio Oknoplast, gruppo multinazionale specializzato nella progettazione e produzione di finestre in PVC e alluminio. Per la stagione 2025-2026, Fumante Lab, Premium Partner di Oknoplast sul territorio di Caserta, assume il ruolo di Bronze Sponsor. "La fiducia che Fumante Lab, Premium Partner di Oknoplast sul territorio di Caserta, ha deciso di riporre nella Juvecaserta 2021 è motivo di grande soddisfazione e testimonia la credibilità del lavoro portato avanti in questi anni, dentro e fuori dal campo - il pensiero di Gianluca Mannucchi, Direttore Generale di Juvecaserta 2021 -.

Juvecaserta ha partecipato con entusiasmo all’inaugurazione del nuovo campetto amatoriale da basket a Casagiove, un progetto educativo e sociale che coinvolge scuole, famiglie e la parrocchia di San Michele.

Le squadre giovanili under13 e under15 della Juvecaserta 2021, sponsorizzate Decò, hanno partecipato al torneo internazionale 'Presepe della Marineria' durante la pausa natalizia.

