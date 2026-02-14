Una sfida che sembrava impossibile | ora invece la tecnologia consente a tanti atleti di competere senza rischi La sclerosi multipla si affronta di corsa

Nel 2014, Kayla Montgomery si accasciò durante una gara di corsa, un episodio che fece il giro del mondo e portò alla luce il fatto che anche gli atleti con sclerosi multipla possono competere senza mettere a rischio la loro salute. La sua caduta improvvisa mostrò quanto la malattia possa influenzare le performance sportive, ma anche come la tecnologia abbia fatto progressi per aiutare chi vive con questa condizione. Oggi, nuovi dispositivi e metodi permettono a molti di affrontare le gare con maggiore sicurezza, trasformando una sfida considerata impossibile in una realtà accessibile.

Nel 2014, le immagini di Kayla Montgomery che crollava tra le braccia del suo allenatore fecero il giro del mondo, portando nelle case di milioni di persone una realtà fino ad allora confinato ai manuali di neurologia: la sclerosi multipla (SM) applicata all’atletica d’élite. Quella ragazza, che correva 5.000 metri senza sentire nulla dal bacino in giù, è stata la pioniera di una nuova era. Oggi, nel 2026, la sfida contro il “blackout dei nervi“ è passata dal puro eroismo fisico a una sofisticata gestione bio-tecnologica. Per capire dove siamo arrivati, bisogna partire da ciò che Kayla ha insegnato alla scienza sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Recenti studi hanno identificato una molecola potenzialmente in grado di favorire la riparazione del sistema nervoso nei pazienti con sclerosi multipla, in particolare nelle forme progressive della malattia.

Una nuova speranza arriva dalla scienza per chi vive con la sclerosi multipla.

