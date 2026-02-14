Una Scuola all’insegna della riabilitazione Lettera

Luigi Talienti ha scritto una lettera in cui denuncia come la riabilitazione, prevista dall’articolo 27 della Costituzione, venga spesso trascurata e trattata solo come un principio teorico. La sua attenzione si concentra su una scuola speciale che punta a mettere in pratica questa idea, offrendo percorsi concreti di reinserimento. La scuola, infatti, organizza corsi di formazione e attività di supporto per persone che hanno commesso errori, aiutandole a rientrare nella società. Talienti invita a considerare la riabilitazione non solo come un diritto, ma come uno strumento reale per cambiare le vite.

Inviata da Luigi Talienti- La riabilitazione, sancita dall'art. 27 della Costituzione, non deve essere relegata al ruolo di mera declamazione verbale, ma, deve essere linfa di speranza e baluardo di resilienza, in quanto anche, attraverso un ravvedimento operoso e certificato, si possono costruire le piattaforme legalitarie del domani.