Alla parrocchia di Sant’Anna, decine di cittadini si sono radunati per discutere di pace e disarmo, spinti dalla recente escalation di tensioni internazionali. La riunione, organizzata per approfondire soluzioni pacifiche, ha visto la partecipazione di gruppi locali e singoli volontari, desiderosi di trovare un modo per ridurre la violenza e promuovere il dialogo. Durante l’incontro, sono state condivise idee concrete per favorire la convivenza e limitare le armi nel territorio.

Tante le persone che, nei locali parrocchiali di Sant’Anna, hanno partecipato all’iniziativa pubblica " Per una pace giusta, disarmata e disarmante. Riflessioni per la nostra Città sulla nota pastorale della CEI " con i contributi di don Bruno Frediani, Leana Quilici, Elisabetta Urbano e Virginio Bertini che hanno anticipato il dibattito, coordinato da Maurizio Perna. Ad introdurre la discussione è stato Daniele Bianucci. L’appuntamento è stato promosso da " Lucca partecipa per l’unità e il cambiamento dell’area progressista ": un gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo proprio di organizzare momenti di approfondimento e discussione sui temi che interessano la Città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una pace giusta e disarmata". Confronto molto partecipato alla parrocchia di Sant’Anna

Nel 2026, ascolteremo le parole del Papa sulla necessità di una pace disarmata e disarmante, un impegno che richiede responsabilità quotidiana.

