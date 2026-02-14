Una mano alla ricerca L’epilessia fa meno paura

A Sarzana, un evento ha portato più attenzione all’epilessia, contribuendo a ridurre i timori che ancora circondano questa condizione. La manifestazione ha coinvolto decine di persone e ha offerto informazioni pratiche per chi vive con questa malattia.

Un importante segnale per contribuire alla conoscenza del tema oltre che alla ricerca è partito da Sarzana. Grazie alla tenacia di Lucia che da anni lotta con grande tenacia insieme alla figlia Chiara affetta da epilessia. Dopo le tante iniziative organizzate a Spezia e Sarzana, gli incontri e l'installazione delle panchine viola volute dai famigliari della ragazza, Lucia ha organizzato una due giorni dedicata alla ricerca e raccolta fondi da destinare all'ospedale pediatrico "Giannina Gaslini" di Genova. A supportare l'iniziativa si sono affiancati il Comune di Sarzana presente con il sindaco Cristina Ponzanelli e l'assessore ai servizi sociali Sara Viola, Lions Club Sarzana, Gaslininsieme e Fondazione Epilessia LICE.